Moradores do Boaçu denunciam 'onda de assaltos'

Moradores da Rua Imboaçu, da altura do Largo da Folia até a Lodial, no bairro Boaçu, em São Gonçalo, denunciam a recente "onda de assaltos" que vêm acontecendo na região.

Trabalhadores relatam que os casos geralmente acontecem de segunda a sábado, e às vezes, até aos domingos, principalmente entre 4h e 6h da manhã, quando muitos esperam nos pontos de ônibus.

Em denúncia anônima, alguns moradores sugerem mais unidades de patrulhamento da polícia no local, que asseguraria mais segurança a esses trabalhadores.

Em nota, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o comando do 7º BPM (São Gonçalo) está atento à movimentação na área e dedica esforços no policiamento na referida região, bem como nos principais corredores viários.

"Cabe ressaltar que de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), houve queda de 12% no indicador roubo de rua no mês de fevereiro de 2023 comparado com o mesmo período de 2022. A unidade emprega equipes em policiamento por meio de setores de patrulhamento em viaturas 24 horas no referido bairro, além de direcionar policiais em motopatrulhas realizando policiamento ostensivo continuamente. Também há um aumento no contingente das equipes com Regime Adicional de Serviço (RAS)", afirmam em nota.

"A Polícia Militar ressalta ainda a importância da colaboração da população realizando denúncias através da nossa Central 190 ou do Aplicativo 190, disponível nas plataformas Android e IOS, que é mais um canal para esse breve e imediato acionamento pelo cidadão. O telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 .Os registros em delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que procedimentos investigativos", finaliza.