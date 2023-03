Homem é encontrado morto após marcar encontro de aplicativo no Rio

Um homem de 38 anos, morador de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi encontrado morto na noite da última segunda-feira (27) após sair para um encontro marcado através de aplicativo na Zona Norte do Rio.

O conferente de loja Leandro dos Santos Torres estava em um pagode, na região de Acari, acompanhado de amigas, quando disse que pediria um carro para ir ao encontro de um rapaz com quem falava por um aplicativo de relacionamento. Ele se despediu das mulheres e não foi mais visto.

A família divulgou o desaparecimento nas redes sociais e registrou a ocorrência na 39ª DP (Pavuna). O corpo de Leandro foi encontrado em um campo de futebol próximo ao evento onde ele estava com as amigas. Segundo familiares, havia um ferimento na cabeça, e o laudo do IML apontou para asfixia mecânica, possivelmente por enforcamento, como causa da morte.

Ainda não se sabe se ele chegou a entrar no carro de aplicativo para encontrar o rapaz com quem conversava, já que o corpo foi localizado em uma região próxima, na Avenida Martin Luther King, no bairro da Pavuna.

Segundo parentes, Leandro pode ter sido atraído para o falso encontro e morto. Com ele, foram encontrados documentos, mas o celular tinha sido levado.

Em nota, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) afirmou que investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte, e que agentes realizam diligências para identificar o autor e a motivação do crime.