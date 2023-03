Mãe que esfaqueou e matou filhos em Guapimirim é absolvida

Presa por esfaquear e matar os dois filhos em Guapimirim, Stephani Ferreira Peixoto, de 36 anos, foi absolvida dos crimes. A mulher foi considerada "inteiramente incapaz" de entender a gravidade do ato cometido e terá que ficar internada em tratamento psiquiátrico por pelo menos três anos.

A decisão foi emitida pelo juiz substituto Rafael Tavares Bekner Correa, do Tribunal de Justiça do Estado (TJRJ), no último dia 20 de janeiro, mas só foi noticiada nesta terça-feira (28/03). Ele teria levado em conta o relato do perito psiquiátrico que avaliou a mulher e os argumentos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que ficou responsável pela defesa da acusada. À época, a denúncia foi formalizada pelo Ministério Público do Rio (MPRJ), que ainda pode recorrer à decisão judicial.

Stephani cometeu o crime em janeiro do ano passado. Ela teria chantageado, alguns dias antes, seu ex-marido, prometendo assassinar as duas crianças, de 3 e 6 anos, caso ele não retomasse o relacionamento com ela. No dia 10 de janeiro de 2022, ela golpeou as duas crianças com facadas e tentou se suicidar em seguida. A mulher tem, ainda, um filho mais velho, de 15 anos, que não estava em casa no momento do crime.