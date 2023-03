Polícia Civil do Rio prende foragido da Paraíba por estupro

Policiais civis da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), em ação conjunta com o Ministério Público do Estado da Paraíba, prenderam um homem procurado por estupro de vulnerável. Ele foi localizado e capturado no Anil, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

A prisão foi possível a partir de troca de informações entre as duas instituições. Desde que foi contatada pelo MP, na sexta-feira (24), a Ssinte passou a rastrear o autor e descobriu que ele residiu em diversos endereços no Rio de Janeiro nos últimos anos, sendo possível determinar sua localização atual.

De acordo com os agentes, o crime foi cometido no estado da Paraíba e o homem estava foragido da Justiça desde 2012. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva.