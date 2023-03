MP pede medida protetiva para criança carregada por pai em confusão no Beira-Rio

Torcedor colorado com a filha no colo agride jogador do Caxias - Foto: Reprodução

Torcedor colorado com a filha no colo agride jogador do Caxias - Foto: Reprodução

Após o episódio de confusão no Beira-Rio, na partida entre Internacional e Caxias do Sul, no último domingo (26), o Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou com um pedido de medida protetiva para a criança carregada pelo pai durante a briga generalizada.

Na ocasião, o Internacional foi eliminado do Campeonato Gaúcho e o estádio do colorado se transformou em palco de guerra entre atletas de ambos os time. O torcedor em questão invadiu o gramado com a filha no colo, agrediu um jogador do Caxias e tentou fazer o mesmo com um repórter cinematográfico. Ele foi punido pela diretoria do Colorado e afastado dos estádios por tempo indeterminado.

Com a repercussão do caso e o depoimento do envolvido à Polícia Civil, o MP também solicitou uma audiência com outros familiares junto ao Conselho Tutelar para orientação e cuidados com a criança.