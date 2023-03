Mãe e filho são presos com cerca de 8kg de cocaína no Galeão

A Polícia Federal prendeu, em flagrante, mãe e filho que transportavam cerca de 8kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (27). Ambos são paraguaios.

Os presos, de 67 e 35 anos, entraram com a droga no Brasil, cruzando a fronteira no município de Foz do Iguaçu/PR, de onde embarcaram com destino ao Galeão com a pretensão de viajar até Paris, capital da França e destino final da droga.

Os policiais federais lotados na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN), após fiscalização de rotina, identificaram a droga oculta no fundo falso de duas bagagens despachadas pelos estrangeiros.

Mãe e filho foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão em flagrante e responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.