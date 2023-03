Viatura da PM é atacada na RJ-104, em Marambaia, São Gonçalo

Na manhã desta terça-feira (28), durante um ataque de criminosos contra uma viatura da Polícia Militar, na RJ-104, em São Gonçalo, motoristas ficaram na linha de tiro.

Segundo as primeiras informações, os policiais do 7° BPM (São Gonçalo) estavam em uma viatura na altura da comunidade do Brejal, em Marambaia, quando criminosos atiraram contra eles. Os criminosos acertaram tiros a lataria da viatura, mas ninguém ficou ferido.

null Divulgação

Autor: Divulgação

De acordo com a corporação, o policiamento na região foi reforçado.