Polícia Civil realiza "Dia D" de operação nacional para combater crimes praticados contra mulheres

.No estado, a coordenação operacional é do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) - Foto: Divulgação

Policiais civis de todo o estado do Rio de Janeiro participam, nesta terça-feira (28/03), do "Dia D" da Operação Átria. O objetivo da ação, de caráter nacional, é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, é combater crimes praticados contra mulheres, em razão do gênero. Desde o dia 27 de fevereiro, quando o trabalho começou, 437 pessoas já foram presas.

No estado, a coordenação operacional é do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), com apoio da Coordenadoria de Comunicações e Operações Policiais (Cecopol). A ação envolve as unidades de todos os departamentos da Polícia Civil.

Ao todo, 3.555 diligências já foram realizadas no âmbito da operação. A Átria também inclui ações preventivas, com 129 palestras, cursos, orientações e ações sociais.