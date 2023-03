Polícia Civil desmonta call center de golpes de empréstimos consignados

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta segunda-feira (27), 15 pessoas e desmontou um call center, no Centro da cidade, que era utilizado para aplicar golpes de empréstimos consignados fraudulentos. A investigação foi realizada pela 31ª Delegacia de Polícia (Ricardo de Albuquerque), que recebeu denúncias pelo Setor de Fraudes da distrital.

Segundo as informações obtidas, no local eram realizadas operações de aliciamento das vítimas e fraudes bancárias. Durante a operação, os agentes encontraram equipamentos e cadernos com dados pessoais, bancários e informações de vítimas, o que sugere que o esquema criminoso já havia causado prejuízos significativos para diversas pessoas.

A perícia foi acionada para o local, e ainda não há informações sobre o valor total das perdas provocadas pelo golpe. No entanto, a Polícia Civil alerta que as pessoas sempre devem desconfiar de ofertas de empréstimos consignados por telefone e verificar a autenticidade da empresa antes de fornecer qualquer informação pessoal ou bancária.