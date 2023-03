Ataque a tiros deixa quatro feridos na Vila Canaã, em Duque de Caxias

Um ataque a tiros, na noite do último domingo (26), deixou quatro pessoas feridas na Vila Canaã, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, ocupantes de um carro preto passaram atirando e atingiram dois homens, uma mulher de 58 anos e uma criança de apenas 7. As vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, também em Caxias, onde seguem internadas.

A unidade de saúde informou que Marco Antônio Estevam Diogo, de 42 anos, foi atingido no abdômen e passou por cirurgia. Ele segue internado no CTI e tem quadro de saúde estável. Já Sônia Alves Cunha do Arial, de 58 anos, também foi atingida no abdômen e segue internada com quadro de saúde estável.

A criança, de 7 anos, foi atingida na coxa esquerda. Ele segue acompanhado da mãe, lúcido, orientado e tem quadro de saúde estável. Já Jefferson Ferreira, de 38 anos, foi atingido na região lombar e também segue internado, com quadro de saúde estável.

A Polícia Militar informou que homens do 15º BPM (Duque de Caxias) foram chamados para checar entrada de vítima de disparo de arma de fogo na unidade de saúde. Lá, encontraram três pessoas hospitalizadas com esse tipo de ferimento.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque e nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.