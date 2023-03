PF prende suspeito de compartilhar material de abuso sexual infantil em Magé

A prisão aconteceu durante um mandado de busca e apreensão em uma casa no bairro de Cachoeira Grande - Foto: Divulgação

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (27), um homem de 43 anos suspeito de produzir, armazenar e compartilhar fotos e vídeos contendo abuso sexual contra crianças. A prisão aconteceu durante um mandado de busca e apreensão em uma casa no bairro de Cachoeira Grande, no município de Magé.

No local, foram encontrados milhares de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil, além de registros que comprovam a participação direta do investigado no abuso de crianças e na filmagem de tais abusos. As investigações foram realizadas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos e ao Abuso Sexual Infantojuvenil, da Delegacia de Polícia Federal em Niterói.

A polícia abriu um inquérito e identificou a prática dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por parte do suspeito. O mandado da operação nesta segunda-feira foi expedido pela 1ª Vara Federal em Magé.

O suspeito responderá pelos crimes de abuso sexual e por produzir, compartilhar e possuir pornografia infantil, previstos no ECA. Se condenado, ele pode pegar mais de 30 anos de detenção. A Operação Arcanjo XI tem o objetivo de reprimir o compartilhamento e posse de mídias com conteúdo de abuso sexual infantil no município de Magé.

Essa não é a primeira vez que a cidade de Magé é alvo de investigações de crimes sexuais contra crianças. Em outubro de 2021, uma menina de 8 anos foi estuprada pelo próprio tio, preso por policiais civis da 65ª DP (Magé), no local de trabalho. De acordo com as investigações, ele também teria cometido abusos contra outras crianças em Magé.

O nome da operação se inspirou em Gabriel Arcanjo, considerado por diversas religiões como o Anjo protetor das crianças. Essa é uma iniciativa importante para combater a violência sexual infantil, que tem crescido no país nos últimos anos.

Em agosto do ano passado, outro homem, de 23 anos, foi preso por agentes da 18ªDP (Praça da Bandeira), acusado de pedofilia e estupro de três adolescentes em Nova Iguaçu. Ele confessou o crime e armazenava conteúdo pornográfico infantojuvenil em seu aparelho celular. Ele estava sendo monitorado pela Delegacia-Geral de Crimes da Capital por meio da rede mundial de computadores.