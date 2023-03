Turistas entram por engano em comunidade de Maricá e são recebidos a tiros

Na noite do último domingo (26), uma família vinda da Região Serrana entrou, por engano, na comunidade Saco da Lama, em Maricá, e foi recebida a tiros por traficantes.

De acordo com as informações, a família teria vindo passar o final de semana no município, onde haviam alugado uma casa, na Barra de Maricá.

No início da noite, eles quiseram dar um passeio para conhecer a Lagoa de Araçatiba, mas, por não conhecerem muito bem a região, seguiram o caminho que o Google Maps estava indicando.

Porém, em um determinado ponto, o motorista percebeu que estava entrando em uma estrada de chão e mais à frente se deparou com um grupo de homens, que o mandaram parar com o veículo.

Com medo, o homem tentou manobrar o automóvel, mas acabou batendo com a traseira em um poste. Diante disso, os traficantes realizaram disparos em cima da família, onde pelo menos três tiros acertaram o carro.

Apesar do ocorrido, o motorista conseguiu escapar do local com a família, que não ficou ferida. O caso foi registrado na Delegacia de Maricá (82ª DP).