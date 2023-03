Dois suspeitos são detidos e armas são apreendidas na BR-101

Dois homens foram detidos por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do km 385 da rodovia BR-101, já no município do Rio de Janeiro, na noite do último domingo (26/03). Armas e um veículo foram apreendidos na ação.

Agentes da PRF estavam realizando patrulhamento no local quando viram um carro em atitude suspeita. Depois que o condutor do automóvel desobedeceu a ordem de parada, os policiais decidiram acompanhar o carro e, segundo a corporação, foram alvos de disparos dos suspeitos. O trecho foi palco de uma breve troca de tiros até que os dois homens foram detidos.

Ambos são acusados de fazerem parte de uma milícia que age na Zona Oeste do Rio. Com eles, foram apreendidas uma submetralhadora calibre de 5,56 com um carregador, duas pistolas de 9MM, com cinco carregadores, além de 50 munições intactas de calibre 9MM. O carro onde estavam também foi apreendido pelos agentes. Conforme apontou a apuração da PRF, o carro constava como roubado e estava clonado.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.