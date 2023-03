Policiais da Deam-SG cumprem mandado de prisão no Boaçu

Preso foi levado para a DEAM-SG, no Mutuá - Foto: Reprodução

Policiais Civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Gonçalo (Deam) cumpriram, nesta segunda-feira (27), um mandado de prisão preventiva contra Rogger Silva Palma pelo crime de tráfico de drogas.

Ele foi abordado em uma oficina mecânica com um despressurizador na mão e tentou usá-lo contra os policiais, mas foi impedido pelos mesmos. O preso era gerente do tráfico da região do Boaçu, em São Gonçalo.

Após as medidas de praxe, o preso será encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

Histórico no crime

No dia 26/09/2016, dois policiais militares, integrantes do GAT, estavam na Avenida Paula Lemos, quando tiveram a atenção voltada para um homem que conduzia uma motocicleta sem placa. Os agentes deram ordem de parada, porém o mesmo desobedeu e tentou fugir. O suspeito perdeu o controle e caiu com o veículo, tentando ainda fugir à pé, o que foi impedido pelos PM's.

Com o suspeito foram encontradas 71 embalgens com pinos plásticos transparentes contendo cocaína. O mesmo foi encaminhado para a 73ª DP (Neves), onde foi preso em flagrante.

De acordo com o registro de ocorrência, consta que no dia 03/08/2018, Rogger Silva Palma e outros dois presos estavam sendo conduzidos por PM's em uma viatura, todos algemados, quando abriram o porta mala e mesmo com o veículo em movimento, conseguiriam fugir para um prédio abandonado. Após a chegada de reforço policial, ele foi recapturado.

No dia 20/02/2023, compareceu na Unidade de Polícia Judiciária e Administrativa, uma mulher vítima de lesão corporal provocada por paulada. Ela relatou que estava em sua residência, quando foi agredida por seu companheiro, Rogger Silva Palma, que teria puxado seu cabelo e a derrubado no chão, desferindo socos em seu rosto e golpeá-la na cabeça com um pedaço de madeira.

Ao fugir de sua residência, o autor correu atrás da vítima, a chutou, tendo a mesma rolado ladeira abaixo. A mulher informou que o criminoso usa drogas diariamente e que quando está com ciúmes é extremamente violento.

As equipes da Deam-SG passaram a monitorar o agressor e, munidos de informações de inteligência, se mobilizaram ainda na madrugada desta segunda (27), para dar cumprimento ao mandado de prisão de Rogger Silva Palma.