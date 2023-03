PM é agredida ao tentar intervir em briga de trânsito em Caxias

Ele está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Foto: Divulgação

Uma policial militar foi agredida na tarde do último domingo (26), após ser identificada quando retornava de um passeio a um sítio com a família, em Xérem, na Baixada Fluminense.

A militar estava de folga quando parou o carro que dirigia para intervir no trânsito, onde dois homens bloqueavam a pista. A PM, então, avistou que um outro motorista estava sendo hostilizado e ao intervir, foi reconhecida pelos homens e agredida.

Segundo as informações da Polícia Militar, agentes do 15º Batalhão, localizado em Duque de Caxias, reconheceram a agente e a levaram para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes., onde mesmo com muitos ferimentos, segue estável.

Na ocasião, quatro homens foram presos e um adolescente também foi apreendido. O caso foi registrado 61ª DP (Xerém).