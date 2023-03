Polícia investiga imagens de criminosos que invadiram casa em Camboinhas

A Polícia Civil informou que a 81ª DP (Itaipu) está com a investigação em andamento - Foto: Divulgação

A Polícia Civil conseguiu imagens dos criminosos que invadiram uma residência em Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói, fazendo cinco pessoas de refém dentro da casa. Os homens amarraram as vítimas e as obrigaram a realizar transferências via Pix para uma conta bancária. A dupla fugiu a pé.

As imagens mostram um homem branco e um homem negro invadindo a residência a pé. Segundo informações, eles sabiam muitas informações pessoais das vítimas. O crime aconteceu na tarde do último domingo (26).

As vítimas contam que foram abordadas pelos homens armados, que ordenaram que fossem realizadas transferências bancárias. Além disso, os criminosos levaram jóias e dinheiro em espécie.

Os dois assaltantes fugiram antes da chegada da polícia, um deles foi visto pulando o muro de uma das casas da região.

A Polícia Civil informou que a 81ª DP (Itaipu) está com a investigação em andamento e que agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime.