Homens são detidos pela Guarda nas proximidades do show do Coldplay, no Rio

Guardas municipais atuaram em duas ocorrências durante o patrulhamento preventivo para o show da banda Coldplay, nesse domingo (26), no estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, na Zona Norte.

A primeira foi realizada pelo Grupamento de Operações com Cães (GOC) detiveram um homem de 22 anos, por porte de drogas, no entorno do Estádio. De acordo com os agentes, o acusado estava em atitude suspeita e não gostou da abordagem e reagiu com agressão e tentou fugir, mas foi detido.

Durante a revista, os agentes encontraram cigarros com as características de substâncias entorpecentes, além de papel para embalagem. O homem foi levado para a 24ª DP (Piedade), onde o caso foi registrado.

A outra ocorrência, foi efetuada pelas equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOE). Os agentes prenderam um homem de 43 anos acusado de agredir a sua mulher na Rua das Oficinas, um dos acessos ao Estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio.

Os agentes atuavam no patrulhamento preventivo do show da banda Coldplay, quando observaram o acusado segurando de forma agressiva a mulher pelo braço e seguida a levantando pelo pescoço. Imediatamente, os agentes agiram e deram voz de prisão ao agressor, que foi levado para o Juizado Especial Criminal, que funcionou no Entorno do estádio, onde o caso foi registrado com base na Lei Maria da Penha e também por lesão corporal.