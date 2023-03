Família é feita de refém e obrigada a fazer Pix em Camboinhas, Niterói

Uma família foi feita de refém por dois assaltantes no bairro de Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói. Os homens amarraram cinco pessoas da família e exigiram que as vítimas realizassem transferências via Pix para uma conta. A dupla fugiu antes da chegada da polícia.

De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas conseguiu pedir ajuda a uma vizinha, dizendo que havia um homem armado dentro dentro da casa, a vizinha chamou a polícia.

Ao chegarem na casa, os policiais relataram ter visto as janelas e portas do imóvel abertas, sem qualquer sinal de resposta dos moradores, até um homem aparecer na janela pedindo socorro. Quando entraram na casa, encontraram 4 pessoas amarradas.

As vítimas contam que foram abordadas pelos homens armados, que ordenaram que fossem realizadas transferências bancárias. Além disso, os criminosos levaram jóias e dinheiro em espécie.

Os dois assaltantes fugiram antes da chegada da polícia, um deles foi visto pulando o muro de uma das casas da região.

O caso está sendo investigado pela 81ª Delegacia de Polícia (Itaipu).