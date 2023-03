Guarda Municipal encontra criança de três anos perdida em São Gonçalo

Uma equipe da Guarda Municipal de São Gonçalo ajudou uma criança perdida de apenas três anos a voltar para casa, na manhã deste domingo (26). O episódio aconteceu em frente à Praça Chico Mendes, no Raul Veiga.

Uma equipe do Grupamento de Ronda Ostensiva (Romu), da Guarda Municipal, realizava patrulhamento pela via pública, quando foi acionada pelo gonçalense Mario Anelote Rodrigues, informando que a criança estava perdida. De acordo com os agentes, após conversar com o pequeno Matheus, conseguiram reunir informações sobre onde ficava localizada a residência da criança.

Imediatamente, o menino foi levado pelos próprios agentes à Rua Arthur Silva, em Alcântara, onde fica localizada a residência de sua família. Chegando ao local, os guardas encontraram a tia da criança, que relatou que estava dormindo no momento em que a criança saiu pelo quintal da residência e acabou se perdendo.

Segundo a tia, a mãe da criança está internada e ela teria ficado com a responsabilidade de cuidar do menino. Os agentes aproveitaram o incidente para orientar a responsável sobre os cuidados necessários com a criança.