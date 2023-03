Dupla é presa com drogas e dinheiro do tráfico em Resende

Policiais militares do 37º BPM (Resende), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), após informações do Disque Denúncia, prenderam na madrugada do sábado (25), na Rua dos Arapongas, no bairro Primavera, em Resende, dois suspeitos, de 18 anos, pelo crime de tráfico de entorpecentes. As drogas apreendidas seriam para o tráfico na região.

Após receberem as informações, os policiais, tiveram a atenção voltada a dois suspeitos, que ao perceberem a presença da equipe, tentaram fugir. O primeiro se rendeu de imediato. O segundo tentou fugir com uma sacola nas mãos sendo capturado em seguida. No interior da referida sacola foram encontrados 99 pinos de pó branco (cocaína), 28 pedras de Crack e 10 porções de erva seca (maconha), R$ 201,00 em espécie, além de um celular Motorola Cinza. Ambos afirmaram que estariam no plantão da venda de drogas.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos a 89ª DP (Resende) para apreciação da Autoridade Policial. Todo material permaneceu apreendido e após ser periciado foi constatado a quantidade de 125,9 gramas de Cocaína, 35,3 gramas de Maconha e 8,7 gramas de Crack. Os dois foram autuados no Artigo 33 da Lei 11343/06, e permaneceram presos, e encaminhados a uma unidade prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

