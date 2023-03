Foragido é preso na Rodoviária do Rio

A identidade do preso não foi divulgada - Foto: Reprodução

Agentes do Batalhão de Polícia Turística (BPTur) prenderam, na manhã deste sábado (25), um homem foragido da Justiça na Rodoviária do Rio.

De acordo com informações divulgadas pela PM, o criminoso foi capturado ao tentar embarcar em um ônibus com destino à cidade de Cuiabá, no Mato Grosso.

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por roubo.

A identidade do preso não foi divulgada. A ocorrência foi encaminhada à 4ª DP (Centro).