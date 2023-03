Saiba quem é 'Faixa Rosa’, segurança de 'Léo 41', que foi morta junto com ele em SG

Ana Gabriely Pantoja Machado, a 'Faixa Rosa', era, segundo a polícia, segurança do traficante Leonardo Costa Araújo, o 'Leo 41', um dos criminosos mais procurados do Pará, na Região Norte do Brasil. Os dois foram mortos durante operação policial na última quinta-feira (23), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

De acordo com as investigações, 'Faixa Rosa' atuava como uma das principais 'guarda costas' de 'Leo 41', junto com outros seis criminosos vindos do Pará, que também foram mortos nos confrontos no Complexo do Salgueiro. No total, 13 bandidos morreram.

Na sexta-feira (24), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se manifestou sobre a presença de criminosos de outros estados escondidos em comunidades do RJ. "Enquanto eu estiver à frente, o combate será duro. Não há um local onde o estado não entre. Não adianta vir de outro estado para cá que será neutralizado, como foram esses aqui. Aqui no Rio de Janeiro tem comando, tem polícia e tem ordem pública. Tem governo" afirmou o governador.