Cerimônia marca dois anos de expansão da Operação São Gonçalo Presente

Com ações de patrulhamento ostensivo e abordagem cidadã, a Operação São Gonçalo Presente completou, na última sexta-feira (24), dois anos de expansão do projeto no município. A cerimônia, realizada no Teatro Municipal George Savalla Gomes, reuniu autoridades de segurança pública com a finalidade de apresentar os avanços positivos do projeto pelas vias públicas da cidade.

"Quando trabalhamos para trazer o São Gonçalo Presente para o município, conseguimos ver que ele estava surtindo efeito em várias regiões do Estado. O município sempre foi a segunda cidade do Estado do Rio de Janeiro. Isso, em número de população. Mas, na hora do benefício, ficava por último. Até que conseguimos implantar o São Gonçalo Presente. Agradeço a tudo que esses policiais têm feito pela cidade, pela população. Vocês iniciaram esse processo há dois anos e estamos vendo o resultado, através das reduções dos índices de criminalidade", afirmou o prefeito Capitão Nelson.

O prefeito disse, ainda, que já está sendo estudada a possibilidade de mais um batalhão de Polícia Militar para São Gonçalo e enfatizou que a transformação de um município depende da segurança pública.

"O trabalho de vocês é o mais próximo da população. E ninguém transforma uma cidade sem ter segurança pública. Hoje, isso é observado pelos empresários, pelos moradores e pelas pessoas que querem vir pra cá, viver em São Gonçalo. Então, se nós não tivermos segurança pública, nada vai pra frente. O comércio não anda, a indústria não consegue fabricar e a gente não consegue dar o direito de ir e vir para as pessoas. É extremamente importante o trabalho de vocês aqui. São Gonçalo é uma cidade que tem um milhão de habitantes. Hoje, o município precisa de duas unidades da Polícia Militar e nós estamos brigando por isso. O Governador Cláudio Castro tem se empenhado muito para que consigamos montar mais um batalhão na cidade", finalizou o prefeito Capitão Nelson.

O comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Gilbert dos Santos, reforçou a parceria com o município.

"Fico muito feliz que o prefeito Capitão Nelson tenha conseguido o projeto para São Gonçalo, por dois motivos. O projeto auxilia e muito o 7º Batalhão, ao patrulhar as áreas comerciais. E, segundo, porque sou nascido e criado há 48 anos em São Gonçalo e vejo, não só através dos números, mas andando pelas ruas de São Gonçalo, a mudança que o prefeito proporcionou para a cidade. Só tenho a agradecer ao prefeito por esse projeto vitorioso e pela integração com o 7º Batalhão", disse o comandante.

O representante da Secretaria de Governo do Estado, Major PM Clímaco, detalhou as funcionalidades e logística das viaturas para o projeto.

"Em relação a números, São Gonçalo acumula recorde atrás de recorde. Nas principais modalidades criminosas, que são o roubo de rua, de veículo e a estabelecimento comercial, tem sido feito um trabalho de excelência. As novas viaturas chegaram e, hoje, temos um suporte muito bom, que são os GPS. Hoje temos a noção de onde está cada viatura, o percurso que ela faz e isso facilita o trabalho do supervisor, fazendo com que ele consiga acompanhar cada viatura. Além disso, ainda temos o apoio da Prefeitura. Em São Gonçalo existe essa união com o Governo do Estado, facilitando nas tomadas de decisão e reação", contou o Major PM Clímaco, representante da Secretaria de Governo.

Na mesa de autoridades, estiveram presentes o prefeito Capitão Nelson, o vice-prefeito Sérgio Gevu, o presidente da Câmara dos Vereadores, Lecinho, o deputado estadual Douglas Ruas, o comandante do 7ºBPM, tenente-coronel Gilbert dos Santos, e o Major PM Clímaco, representando a Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Indicadores - O município de São Gonçalo tem avançado nas questões relacionadas à segurança pública. Com a expansão das ações policiais, os registros em relação a roubos de rua, de veículos, a estabelecimento comercial e letalidade violenta têm um histórico de quedas, gerando pontos positivos para a cidade.

Através de registros compilados pelo Núcleo de Estatística da Superintendência da Operação São Gonçalo Presente (NUEST), com base nos dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), no comparativo de 2019 com 2022, a redução dos índices foi de 75,71%. Já no primeiro bimestre de 2023, em relação ao mesmo período do ano de 2022, a redução foi de 78,58%.

Durante esse período de dois anos de expansão, através de abordagem cidadã e ações de patrulhamento, foram retirados das ruas de São Gonçalo 549 criminosos, sendo 345 presos e apreendidos em flagrante e cumpridos 204 mandados de prisão, captura de foragidos e apreensão de menores.

Todo esse resultado positivo vem através do policiamento de proximidade, uma das características da Operação, associado a ações sociais, criando uma interligação e atuando em conjunto com o 7ºBPM e delegacias locais, garantindo um reforço maior na segurança do município.