Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de PM na Baixada Fluminense

O Disque Denúncia, divulga neste sábado (25), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do Subtenente da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio dos Santos, de 53 anos, que estava de folga.

O militar foi morto a tiros, na noite da última quinta-feira (23), no bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, o PM foi morto na porta de sua casa por criminosos, armados de fuzil, e que estavam dentro de um carro preto, não identificado.

A DHBF assumiu o caso. Agentes da especializada estão com diligências em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Com a morte do Subten/PM Santos, sobe para 16 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2023. Sendo 15 da Polícia Militar (inclui policiais militares em serviço, de folga e veteranos (reformados/reserva) e 01 do Corpo de Bombeiros do RJ.

Canais para denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ