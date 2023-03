Dois homens são presos por furto no Centro do Rio, após vídeo ser publicado nas redes

As redes sociais ajudaram a prender dois homens por furto nesta sexta-feira (24), após dois vídeos curtos serem divulgados nas redes sociais na última quarta-feira (22). A identificação levou à prisão dos suspeitos por agentes do Segurança Presente no Centro do Rio. Eles são suspeitos de praticarem furtos na região a motoristas e passageiros. As imagens, gravadas e compartilhadas por um taxista, mostram os homens, um de 20 anos e outro de 24, que vestem blusas e bermudas pretas, andando em meio aos carros na Avenida Rio Branco.

O taxista filmou três homens que ele aponta estarem roubando passageiros de carros de aplicativo e de táxi. Segundo o motorista, eles esperam o momento do embarque e do desembarque para então praticarem os crimes na avenida.

Após receberem os vídeos, os agentes foram até a Avenida Rio Branco e localizaram os suspeitos. Com a dupla foram encontrados, numa mochila, objetos roubados. Os dois foram levados para a 4ª DP (Centro) e foram presos em flagrante por furto. Um deles tinha mais de 20 antecedentes criminais.