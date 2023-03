Major da PM é baleado durante operação no Complexo do Chapadão

O caso aconteceu no início da tarde, enquanto a polícia realizava uma operação no Chapadão - Foto: Divulgação

Quatro policiais militares do 41° batalhão da Polícia Militar (Irajá) ficaram feridos durante uma troca de tiros, nesta sexta-feira (24), no Complexo do Chapadão, no Rio. Todos foram levados para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, e não correm risco de morte.

O caso aconteceu no início da tarde, enquanto a polícia realizava uma operação na comunidade. Segundo informações, os militares estavam em um mesmo veículo blindado, o Caveirão, que virou alvo do ataque de traficantes.

O Complexo do Chapadão é uma região conhecida por ser uma das áreas mais perigosas do Rio de Janeiro. As operações policiais na região são frequentes e visam a combater o tráfico de drogas e outros crimes.

A Polícia Militar não informou se houve presos ou apreensões na operação.