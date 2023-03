Fuzis apreendidos no Salgueiro estão avaliados em R$ 1 milhão

As armas apreendidas na megaoperação realizada pelas Polícias Civil do Rio de Janeiro e do Pará, com apoio da PM, nesta quinta-feira (23), resultando na morte de 13 criminosos na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, estão avaliadas em aproximadamente R$ 1 milhão.

Entre os 13 fuzis apreendidos, estavam os modelos AR-15, HK762 e AK-47. Uma pistola Glock 45 também foi apreendida.

O traficante paraense Leonardo Costa Araújo, conhecido como Leo 41, apontado como chefe da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Pará, está entre os mortos. O local onde o confronto aconteceu e as técnicas de combate usadas pelos criminosos exigiram que as forças de segurança se organizassem com veículos blindados para progredir num terreno onde, segundo a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), existem 200 barricadas mapeadas.

Leo41 é apontado pela polícia como um dos responsáveis por uma série de ataques que mataram dezenas de agentes de segurança pública no estado do Pará nos últimos dois anos.

Após a morte do bandido, o governo do Pará fez um alerta à servidores de Segurança Pública do estado sobre possíveis ataques de criminosos em razão da operação policial no Complexo do Salgueiro.