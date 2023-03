Polícia prende estelionatário que se disfarçava de gerente de banco

Policiais civis da 13ª DP (Ipanema) prenderam, nesta sexta-feira (24), um estelionatário que se disfarçava de gerente de banco para abordar e enganar as vítimas nos caixas eletrônicos. Segundo as investigações, o golpe era aplicado com auxílio de um comparsa do autor.

A dupla é do estado de São Paulo. De acordo com os agentes, os criminosos se mostravam muito prestativos e, desta forma, conseguiam obter as senhas dos clientes nas agências bancárias e trocavam sem que os mesmos percebessem. Um deles foi identificado após utilizar o cartão de uma vítima para realizar compras na Zona Sul da capital.

Ainda de acordo com as investigações, o estelionatário vinha até o Rio de Janeiro para praticar os golpes e voltava a São Paulo para gastar o dinheiro ilícito. Em 2015, ele foi preso em flagrante pelo mesmo crime. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

O segundo autor foi identificado com apoio de policiais civis de São Paulo. Ele está sendo procurado.