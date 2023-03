Polícia Civil divulga balanço de operação no Complexo do Salgueiro

Policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizaram uma operação, nesta quinta-feira (23/03), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Os alvos eram integrantes do Comando Vermelho do estado do Pará que se abrigavam na localidade e outras lideranças que também estão envolvidas nos ataques recentes a comunidades da Zona Oeste do Rio. A ação ocorreu em conjunto com a Polícia Civil do Pará e com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Durante toda a operação, os agentes foram atacados a tiros pelos traficantes. Treze criminosos foram neutralizados em confronto. Outros dois foram detidos em cumprimento a mandados de prisão pendentes. Um deles foi localizado após dar entrada no hospital. Ele segue internado sob custódia e já é investigado por participação no confronto. Duas mulheres foram atingidas por estilhaços e estão estáveis na unidade hospitalar. Houve apreensão de 13 fuzis, uma pistola e farta quantidade de entorpecentes.

A ação operacional foi precedida de diversas trocas de informações, conhecimento de inteligência e planejamento tático entre as polícias dos dois estados | Foto: Filipe Aguiar

Entre os alvos estavam os responsáveis por uma série de ataques contra agentes de segurança pública do Pará. Mais de 40 policiais morreram naquele estado desde 2021.

A ação operacional foi precedida de diversas trocas de informações, conhecimento de inteligência e planejamento tático entre as polícias dos dois estados. Os criminosos também têm ligação com um roubo praticado em um shopping center da Barra da Tijuca, em junho do ano passado, em que um segurança foi baleado e morto.