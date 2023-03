Dois suspeitos são mortos durante operação policial em Brás de Pina

Os agentes estavam investigando o caso do ônibus que foi atingido por tiros no bairro - Foto: Divulgação

Os agentes estavam investigando o caso do ônibus que foi atingido por tiros no bairro - Foto: Divulgação

Dois homens foram mortos, na noite desta quarta-feira (23), durante uma ação conjunta entre policiais civis da 22ª DP (Penha) e policiais militares do 16º BPM. O confronto aconteceu na Comunidade Cinco Bocas, no Complexo de Israel, em Brás de Pina, Zona Norte do Rio.

Segundo informações da polícia, os agentes estavam investigando o caso do ônibus que foi atingido por tiros no bairro, na última terça-feira (22), e tinham como objetivo capturar os suspeitos responsáveis pelo ataque.

Durante a ação, houve confronto entre os policiais e os criminosos resultando em um saldo de três suspeitos baleados. Um deles morreu no local e outro foi socorrido para um hospital da região. O terceiro suspeito, considerado o líder do grupo, foi preso.

Além disso, a polícia apreendeu dois fuzis, uma pistola e uma granada. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para investigar o caso.

Moradores relataram que o tiroteio foi intenso e que se esconderam em suas casas durante o confronto. Ainda não há informações sobre a identidade dos suspeitos e se eles possuem envolvimento com outras atividades criminosas na região.

A polícia continua a investigação sobre o ataque ao ônibus e a possível relação dos suspeitos com outros crimes na região.