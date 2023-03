Polícia investiga sigla do Comando Vermelho pichada em 'caveirão'

A Polícia Militar informou, nesta quinta-feira (23), que vai investigar como um veículo blindado da corporação, conhecido como "caveirão", foi pichado com a sigla do Comando Vermelho, uma das principais facções criminosas em atividade na região. O carro 'vandalizado' foi flagrado em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio.

O Comando do 18º BPM (Jacarepaguá) está em posse das imagens e realiza procedimento interno para descobrir quem eram os agentes responsáveis pela operação do carro na data em que foi pichado. Um registro do "caveirão" que circula nas redes sociais mostra a pichação na parte traseira do veículo.

A região é, de acordo com relatos de moradores, cenário de disputa entre a milícia, que lidera as atividades criminosas na região, e grupos ligados ao tráfico de drogas. Ainda não há suspeitas da identidade dos responsáveis pela pichação.