PM mata cachorro para tentar se defender durante briga de animais no Rio

Um policial militar acabou matando um cão da raça American Bully com um disparo para tentar se defender de um ataque do animal, na última quarta-feira (22), na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. O ataque teria acontecido enquanto ele tentava separar uma briga entre o animal e um cachorro do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

A confusão envolveu ainda um outro cachorro e aconteceu após uma operação da PM na comunidade do Bateau Mouche. O animal da Polícia estava acompanhando uma equipe de agentes na ação quando entrou no quintal de uma residência e acabou sendo atacado por dois cães.

Na tentativa de intervir, o policial acabou sendo atacado pelo American Bully e só conseguiu interromper a situação depois que efetuou um disparo. O cachorro chegou a ser levado para um hospital veterinário, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O cão do BAC também precisou receber atendimento médico, mas tem quadro estável. O policial que tentou separar foi socorrido na UPA de Marechal Hermes, mas já foi liberado.

A 28ª DP (Campinho) registrou a ocorrência. Agentes do BAC prestaram apoio ao dono do cão morto.