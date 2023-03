Acusado de espancar ex-empresário, Poze do Rodo deve prestar depoimento nesta quinta (23)

Poze do Rodo se manifestou afirmando que foi furtado pelo empresário e que tem provas da acusação - Foto: Divulgação

Poze do Rodo se manifestou afirmando que foi furtado pelo empresário e que tem provas da acusação - Foto: Divulgação

O MC Poze do Rodo e mais três investigados estão sendo aguardados para prestar depoimento nesta quinta-feira (23), em um inquérito no qual os quatro homens são suspeitos de terem espancado Renato Medeiros, ex-empresário do cantor.

Em entrevista a um programa de TV, Renato mostrou hematomas ao longo do corpo e seu braço engessado. Ele afirmou que Poze não apenas ordenou o espancamento, como agrediu o ex-empresário. Renato contou que a sessão foi filmada por um celular e que usaram pedaços de madeira para agredí-lo.

O caso foi registrado na 42ª Delegacia de Polícia (Recreio dos Bandeirantes).

A polícia realizou busca em endereços de Poze e dos investigados, mas nada foi apreendido.

Após as acusações, a gravadora do cantor divulgou uma nota negando as acusações:

"A gravíssima acusação feita contra o artista já é objeto de investigação e a verdade será apurada. Além de nenhuma participação do artista neste episódio, indicamos que Renato Medeiros foi identificado como autor de furto de uma joia do cantor, assim como ter se envolvido em uma briga quando descoberto".

Poze do Rodo se manifestou afirmando que foi furtado pelo empresário e que tem provas da acusação.