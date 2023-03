Delegacia do Fonseca prende três integrantes de quadrilha especializada em extorsão

Policiais civis da 78ª DP (Fonseca) prenderam, nesta quarta-feira (22), dois homens e uma mulher que integravam uma organização criminosa especializada em praticar crimes de extorsão. O líder do grupo já havia sido capturado em janeiro deste ano, por extorsão e agiotagem.

Nos últimos meses, outros integrantes do bando passaram a procurar a vítima para continuar as extorsões. Ela começou a ser intimidada pelos criminosos, por ser testemunha do flagrante, para alterar suas declarações em juízo e facilitar a liberdade do preso.

Ao tomar conhecimento dos fatos, a delegacia iniciou uma nova investigação que resultou no indiciamento do chefe do bando e seus três comparsas. Os agentes identificaram o paradeiro dos envolvidos, que foram presos em cumprimento a mandados pelos crimes de extorsão, associação criminosa e coação no curso do processo.