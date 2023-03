Homem é preso ao tentar incendiar a casa da ex-companheira em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo prenderam, nesta quarta-feira (22), um homem acusado de tentativa de feminicídio, injúria e lesão corporal contra a ex-companheira. Em setembro do ano passado, ele tentou colocar fogo no imóvel onde a mulher e seus dois filhos residiam.

Segundo apurado, a motivação do crime foi o fato de que o autor não aceitava o fim do relacionamento, além de acreditar que teria sido traído por ela. Na ocasião, os filhos conseguiram evitar que o pai colocasse fogo na residência e o homem acabou desistindo da ação criminosa.

Em depoimento na Deam, a vítima contou que recebia diariamente ameaças de morte do autor, que sempre estava armado com duas facas. As alegações dela foram confirmadas por um dos seus filhos.

As investigações revelaram que o homem residia em área conflagrada, com presença maciça de organização criminosa, o que o fazia acreditar na impunidade. Após trabalho de monitoramento e inteligência, os agentes conseguiram abordar e capturar o acusado. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva.