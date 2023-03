Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de 1º SGT da PM em Itaboraí

O Disque Denúncia, divulga nesta quinta-feira (23), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI) a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do 1º Sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Alex Sérgio da Silva, de 49 anos. Ele estava na corporação desde 2000, era casado e deixa uma filha.

Lotado no 19º BPM (Copacabana) Ele foi encontrado morto a tiros na tarde da última terça-feira (21 no bairro Aldeia da Prata, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. A outra vítima, Hércules da Conceição da Silva, de 62 anos, teria ido ao local para tomar um café quando foi surpreendido pelos criminosos. De acordo com relatos obtidos pela Polícia, cerca de cinco homens encapuzados efetuaram os disparos. Eles teriam disparado contra Hércules e, em seguida, prosseguido para atirar contra o policial militar, que seria o alvo da execução. Os corpos estavam na Alameda Um, esquina com a Rua Ennes Lopes Garcia. O bar onde o crime aconteceu pertenceria a esposa do policial.

O local do crime foi isolado por agentes da 35º BPM (Itaboraí) A perícia da Polícia Civil foi acionada e a ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói (DHNSGI), que está realizando diligências, a fim de obter informações que levem a motivação do crime e a sua autoria.

Com a morte do 1º SGT/PM Alex, sobe para 15 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2023. Sendo 14 da Polícia Militar e 01 do Corpo de Bombeiros do RJ.

Denuncie os envolvidos na morte do 1º SGT/PM Alex, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

• Central de atendimento: (021) - 2253 1177

• 0300-253-1177

• WhatsApp: (021) - 99973 1177

• Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.