Vans são incendiadas em dois bairros da Zona Oeste do Rio

A Zona Oeste do Rio foi alvo de mais um ataque de organizações criminosas nesta quarta-feira (22). Pela manhã, homens armados atearam fogo em vans em dois pontos de Campo Grande, conhecidos como Cosmos e Palmares.

De acordo com a Polícia, a suspeita é de que o ataque foi comandado por milicianos da Baixada Fluminense. Os criminosos vestiam uniformes camuflados e conseguiram fugir após o crime.

Bombeiros dos quartéis de Campo Grande e Guaratiba foram acionados para apagar as chamas na Rua Agai, esquina com Estrada dos Palmares, em Paciência, e Rua Aragão de Melo, em Cosmos. A Polícia também informou que as pessoas que estavam no ponto foram retiradas e o veículos queimados.