Cachorros são resgatados após serem abandonados em apartamento na Barra

Moradora responsável pelos cachorros não estava no local, mas irá responder por maus tratos - Foto: Reprodução/TV Globo

Dois cachorros foram resgatados após serem encontrados abandonados em um apartamento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite da última terça-feira (21/03). Os animais foram encontrados em condições de insalubridade e estavam há dois dias sem água nem comida.

O apartamento fica em um prédio dentro de um condomínio residencial na rua César Lates. O síndico do local, junto de outros vizinhos, decidiu acionar a Polícia e agentes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA). Segundo os moradores do prédio, a mulher que vive no imóvel já foi multada e notificada outras vezes por deixar os cães em condições similares.

A acusada não foi encontrada no local. De acordo com a Secretaria de Proteção e Defesa, ela já foi notificada de que irá responder pelo crime de maus tratos a animais. Os cachorros foram levados para um abrigo público do município na Fazenda Modelo, em Santa Cruz, e devem passar por cirurgia de castração em breve.