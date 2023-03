PF faz operação para prender suspeitos de planejar assassinatos de Sérgio Moro e outras autoridades

PF cumpriu mandados em São Paulo, Paraná, Rondônia, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal - Foto: Divulgação/Polícia Federal

Na manhã desta quarta-feira (22/03), a Polícia Federal (PF) deu início a uma operação para prender membros de uma facção criminosa acusada de fazer planos para atacar figuras políticas. Pelo menos nove pessoas já foram presas por acusações de integrarem o esquema, atribuído à facção Primeiro Comando da Capital (PCC), para matar ou sequestrar autoridades como o senador Sérgio Moro (União Brasil) e o promotor do Ministério Público Lincoln Gakiya.

A "Operação Sequaz" buscam cumprir 11 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão em quatro estados (São Paulo, Paraná, Rondônia e Mato Grosso do Sul) e no Distrito Federal. As investigações da PF indicam que os suspeitos já estavam planejando os crimes desde o ano passado. Os crimes teriam como objetivo se vingar de uma portaria do Governo estabelecida em 2021 que proibia visitas íntimas em presídios federais.

A retaliação a Moro, em específico, seria motivada por uma decisão da época em que ainda era ministro de Segurança Pública. Na ocasião, o juiz determinou a transferência do suposto líder do PCC, Marcos Willians Herbas Camargo, o "Marcola", e de outros integrantes para presídios de segurança máxima. As informações apuradas pela corporação apontam que os suspeitos monitoravam a atividade do senador e de membros da sua família, além de terem alugado chácaras próximas a residências de Moro.

Já no caso de Gakiya, o que o tornava alvo, conforme indica a apuração, era o fato de ele comandar, há alguns anos, investigações contra o grupo. os ataques poderiam acontecer de forma simultânea e os policiais ainda apuram se o objetivo dos acusados era de assassinar todos os alvos ou de sequestrar alguns deles. Durante uma ação de busca e apreensão em São José dos Pinhais, no Paraná, os agentes chegaram a encontrar uma espécie de cômodo secreto por trás da parede de um imóvel investigado.

Uma motocicleta e um carro foram apreendidos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, elogiou a ação dos policiais. "Foi investigado e identificado um plano de homicídios contra vários agentes públicos (dentre os quais um senador e um promotor de Justiça). Hoje a Polícia Federal está realizando prisões e buscas contra essa quadrilha. Meus cumprimentos às equipes da PF pelo importante trabalho", afirmou. Em seu perfil nas redes sociais, Sérgio Moro disse que vai se pronunciar em breve a respeito do caso.