Mulher mata marido a facadas e alega legítima defesa em São Gonçalo

Uma mulher foi conduzida à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), na manhã desta quarta-feira (22), após ter assassinado o companheiro com um golpe de faca no abdômen, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo. Ela está sendo ouvida pela Polícia Civil e alega que o crime foi cometido em legítima defesa.

A vítima foi identificada como Michel Silva, de 26 anos. Ele teria sido morto na madrugada desta quarta-feira (22), em casa, na Rua Aquidauana. Segundo a acusada, ela sofria agressões físicas cotidianamente e teria recebido uma nova ameaça da vítima. O casal teria um filho de apenas um ano.

De acordo com informações, a própria autora teria acionado e permanecido no local do crime até a chegada da Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros também foi chamado, mas a vítima já estava sem vida quando chegaram na ocorrência. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo.

O caso está sendo investigado pela DHNSG.