Polícia Civil prende estuprador que abordava mulheres na Pavuna

Policiais civis da 39ª DP (Pavuna) prenderam, nesta terça-feira (21/03), um homem condenado por pelo menos três estupros praticados na região. De acordo com a investigação, o autor ficava monitorando as vítimas, escolhendo o melhor momento para abordá-las. Ele se aproximava delas com seu veículo e, fingindo solicitar informação, dizia estar armado, obrigando as mulheres a entrar no carro, onde cometia o estupro.

Os agentes também descobriram que ele se apresentava como detetive particular, disfarce usado como cobertura para praticar o crime. Após trabalho de monitoramento e investigações do Setor de Inteligência da delegacia, os agentes localizaram o foragido, que tentou fugir do imóvel ao avistar a viatura, mas foi perseguido e capturado pelos policiais que o abordaram na parte de trás do imóvel.

Contra ele, foi cumprido mandado de prisão condenatória. As investigações continuam para identificar e descobrir outros possíveis estupros praticados pelo criminoso.