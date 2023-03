Dupla é presa por tráfico de drogas em Santa Izabel, São Gonçalo

Dois homens foram presos com drogas por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), na tarde de segunda-feira (21), na Estrada do Sapê, em Santa Izabel, São Gonçalo.

Os PMs contaram que estavam em patrulhamento de rotina quando receberam a informações de que homens estavam traficando na região.

Dupla foi surpreendida pelos militares | Foto: Divulgação

Ao chegarem no endereço, os militares surpreenderam dois suspeitos, e com a dupla, foram encontradas drogas, um revólver e dois rádios transmissores.