Suspeito é preso em Niterói após perseguição e troca de tiros

Um homem foi preso após uma perseguição e troca tiros com policiais militares do Segurança Presente no Fonseca, em Niterói.

De acordo com os agentes, eles tiveram a informação de roubo de celulares na Rua Doutor Mario Vianna, em Santa Rosa, Niterói. Após receberem a localização de um dos aparelhos no Fonseca, os agentes seguiram para o local, uma rua sem saída.

Lá, os agentes encontraram um suspeito que estava numa motocicleta. Ao tentarem realizar a abordagem, o acusado partiu atirando em fuga e acabou colidindo com a viatura de policiais do 12º BPM (Niterói) que fazia cerco pelo local.

O suspeito acabou ferido e foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima. Com ele, segundo os agentes, foram apreendidos 12 celulares, um revólver e a moto.

O preso vai responder por roubo majorado.