Polícia liberta motorista e recupera caminhão roubado em Caxias

A ação aconteceu na comunidade do Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) realizaram uma operação, nesta terça-feira (21), e libertaram um motorista que estava sendo feito de refém e recuperaram um caminhão roubado. Um homem foi preso em flagrante.

A ação aconteceu na comunidade do Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os agentes realizavam uma ação para reprimir o roubo de cargas e se depararam com traficantes. Para evitar a ação policial, os criminosos derrubaram um poste de energia elétrica. As equipes seguiram em diligências, localizaram o veículo e resgataram a vítima.

A ação é parte da "Operação Torniquete", criada pelo Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), em novembro de 2022, para coibir roubos de cargas e de veículos no Rio de Janeiro e diminuir os índices desses crimes.