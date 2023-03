Disque Denúncia pede informações sobre envolvido na morte de homem executado a facadas em Araruama, no RJ

O Disque Denúncia, divulga nesta terça-feira (21), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 118ª DP (Araruama), a fim de obter informações que possam levar à prisão de Leandro Crespo Gomes, de 38 anos. Ele é um dos envolvidos na morte de Felipe Laurentino Freitas, morto no dia 30 de julho de 2022, em Araruama, município do interior do Rio de Janeiro.

O crime ocorreu, por volta das 11h30, na Rua Clementino Dias, esquina com a Rua Una, no Bairro Fazendinha, em Araruama, onde a vítima foi abordada, perseguida e executada, por meio de golpes de faca e de facão, de maneira fútil e sem reação de defesa da vítima.

O outro envolvido, Cicero Renan Gomes Silva, conhecido por Renan, foi preso nesta segunda-feira (20), em um endereço descoberto pelo setor de inteligência da distrital.

Contra os acusados, foi expedido um Mandado de Prisão, pela Vara Criminal de Araruama, pelo crime de Homicídio Simples. Leandro Crespo já é considerado um foragido da Justiça.

Denuncie a localização de Leandro Crespo, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.