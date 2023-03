Homem é vítima de mais de 20 disparos em frente a shopping no Rio

Um homem foi morto a tiros na frente do shopping Barra World, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, na noite dessa segunda-feira (20). Segundo a Polícia, a vítima foi atingido por mais de 20 disparos enquanto chegava ao local, de carro.

Os agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) informaram que o homem já estava morto quando chegaram ao local. A identidade dele ainda não foi confirmada, mas há suspeitas de que a vítima tivesse alguma relação com uma milícia que atua no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram ao local e realizaram a perícia. A ocorrência foi registrada na unidade, que está investigando.