Mulher desaparecida em São Gonçalo é encontrada sem vida na Baía de Guanabara

O corpo de Aline Oliveira de Souza Marins, de 36 anos, desaparecida desde o último sábado (18) em São Gonçalo, foi encontrado na Baía de Guanabara, próximo à Ilha de Mocanguê. A informação foi confirmada pela família da vítima.

A auxiliar de serviços gerais será sepultada ao meio-dia desta terça-feira (21), no Cemitério Municipal São Miguel, em São Gonçalo. Seu corpo teria sido encontrado com um vestido preto, mesma roupa utilizada quando saiu de casa no sábado (18).

Ela teria sido vista pela última vez em uma casa de show, no bairro Raul Veiga, na madrugada de sábado (18). Ela foi até o local com o marido, que teria ido buscar o irmão de Aline em casa para tentar acalmar a mulher, pois eles teriam brigado.

Ao retornar para a casa de show, os dois não acharam mais Aline. Segundo o irmão da vítima, uma patrulha que estava próxima ao local teria informado que a auxiliar afirmou que iria a uma delegacia e seguiu rumo a Alcântara sozinha.