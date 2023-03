Segurança Presente de Itaboraí prende traficante que fugiu da cadeia

Agentes da Operação Segurança Presente em Itaboraí prenderam um homem de 22 anos que havia fugido da cadeia no final do ano passado. Condenado por tráfico de drogas, o criminoso não retornou à penitenciária depois de receber o indulto de Natal.

O jovem foi abordado enquanto estava como garupa de uma moto na Estrada do Quissamã. Ao não dar seu nome correto para dificultar a identificação, ele foi conduzido à 71ª DP, onde foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto. No celular do suspeito, foram encontradas imagens de fuzis ligados a uma facção criminosa.

Após receber voz de prisão, o criminoso foi levado à 73ª DP e permaneceu detido. Já o homem que pilotava a moto foi liberado.