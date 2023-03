Polícia Civil prende motorista que participou do sequestro para internação de idosa

As investigações prosseguem para identificar e prender o outro indivíduo que participou do crime - Foto: Divulgação

As investigações prosseguem para identificar e prender o outro indivíduo que participou do crime - Foto: Divulgação

Policiais civis da 9ª DP (Catete) prenderam, nesta segunda-feira (20/03), um homem acusado de participar do sequestro de uma idosa, na Zona Sul da capital, e interná-la à força em uma clínica psiquiátrica em Petrópolis, Região Serrana do estado. Ele foi capturado no Cachambi, na Zona Norte, no momento em que estava conduzindo a sua ambulância, após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade.

As investigações demonstraram que foi o acusado quem conduziu a ambulância de propriedade da sua empresa, no trajeto do Rio de Janeiro até a clínica psiquiátrica em Petrópolis. As investigações prosseguem para identificar e prender o outro indivíduo que participou do crime.