Paraguaios em situação análoga à escravidão são resgatados na Baixada

Dezenove paraguaios foram resgatados pela Polícia Federal, nesta segunda-feira (20), em uma fábrica de cigarros clandestina no bairro Figueiras, na Baixada Fluminense. Os estrangeiros estavam em condições análogas à escravidão e foram trazidos ao Rio de Janeiro com os olhos vendados e mediante a promessa de que iriam trabalhar na indústria têxtil.

Durante a Operação Libertatis, a Polícia Federal descobriu que os paraguaios estavam alojados na própria fábrica e trabalhavam em jornada excessiva: 12 horas por dia, sete dias por semana, em dois turnos, inclusive de madrugada, e sem descanso semanal.

A Operação tem como objetivo apurar e reprimir crimes de tráfico de pessoas, redução à condição análoga à de escravo, fraude no comércio, sonegação por falta de fornecimento de nota fiscal e delito contra as relações de consumo.

Eles disseram que não sabiam onde estavam e que mantinham contato com apenas uma pessoa, que entregava os mantimentos armada e usando uma máscara. O grupo será levado à sede da PF, no Centro do Rio.

A operação contou com o apoio do Ministério Público do Trabalho e da Receita Federal. Foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.